Париж-2024. День 14. Текстова трансляція
9 серпня, у чотирнадцятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 33 комплектів медалей у 17 видах спорту.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію чотирнадцятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук має шанси завоювати медаль Олімпіади. Фавбет дає наступні коефіцієнти:
- Онофрійчук не виграє медаль — 1,23;
- Онофрійчук здобуде медаль — 3,70;
- Онофрійчук виграє золото — 15,00.
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- ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.