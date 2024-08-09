Париж-2024. День 14. Текстова трансляція

9 серпня, у чотирнадцятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 33 комплектів медалей у 17 видах спорту.

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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію чотирнадцятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук має шанси завоювати медаль Олімпіади. Фавбет дає наступні коефіцієнти:

Онофрійчук не виграє медаль — 1,23;

Онофрійчук здобуде медаль — 3,70;

Онофрійчук виграє золото — 15,00.

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