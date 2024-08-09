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Медальні надії на Онофрійчук: розклад виступу українських спортсменів 9 серпня

Станіслав Лисак — 9 серпня, 00:50
Медальні надії на Онофрійчук: розклад виступу українських спортсменів 9 серпня

9 серпня, у чотирнадцятий день Олімпійських ігор-2024, українські спортсмени змагатимуться у 7 видах спорту.

Зокрема, Таїсія Онофрійчук виступить у фіналі особистого багатоборства з художньої гімнастики. Також після завтрашніх кваліфікацій відбудуться медальні фінали в каное-двійці, де за нагороди можуть поборотися Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Також у брейкінгу, який дебютує на цій Олімпіаді, Анна "Stefani" Пономаренко та Катерина "Kate" Павленко поборються за медалі, які будуть розігруватися відразу після кваліфікації.

Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

Розклад 9 серпня

11:00. Стрибки у воду, чоловіки. Вишка, 10 м. Попередній етап. Олексій Середа.

11:00. Художня гімнастика. Групове багатоборство. Кваліфікація. Частина 1. Кіра Ширикіна, Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Марія Височанська.

11:40. Веслувальний спринт, жінки. Каное-двійка, 500 м. Півфінал. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок.

12:00. Боротьба. 62 кг. 1/8 фіналу. Ірина Коляденко — Орхон Пуревдорж (Монголія).

12:00. Боротьба. 125 кг. 1/8 фіналу. Олександр Хоцянівський — Гено Петріашвілі (Грузія).

12:16. Художня гімнастика. Групове багатоборство. Кваліфікація. Частина 2. Кіра Ширикіна, Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Марія Височанська.

🥇15:30. Художня гімнастика. Особисте багатоборство. Фінал. Таїсія Онофрійчук.

17:00. Брейкінг. Груповий етап. Жінки. Ганна "Stefani" Пономаренко, Катерина "Kate" Павленко.

18:00. Сучасне п'ятиборство. Особистий залік. Фехтування. Олександр Товкай, Владислав Чекан

20:30. Артистичне плавання, жінки. Дуети, технічна програма. Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва.

9 серпня в Парижі буде розіграно 33 комплектів медалей у 17 видах програми.

Після 13 днів Олімпіади у скарбничці збірної України 10 медалей: 3 золоті, 3 срібні та 4 бронзові. У медальному заліку Україна піднялась на 15 сходинку.

Ірина Коляденко Париж-2024 Олександр Хоцяновський Олімпійські ігри-2024 Людмила Лузан Владсилава Алексіїва Олексій Середа Олімпіада-2024 Марина Алексіїва Анна Пономаренко Олександр Товкай Таїсія Онофрійчук Діана Баєва Владислав Чекан Україна на Олімпіаді-2024 Анастасія Рибачок Кіра Ширикіна Аліна Мельник Валерія Перемета Марія Височанська Катерина Павленко

Олімпійські ігри-2024

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