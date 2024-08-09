Китайка Івень виборола золото у стрибках з 3-метрового трампліна

Представниця Китаю Чень Івень завоювала золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

У фіналі 25-річна китайка показала результат 376 та стала дворазовою олімпійською чемпіонкою Парижа-2024. Раніше вона здобула золото у синхронних стрибках на цьому трампліні.

Австралійка Меддісон Кіні стала срібною призеркою, а бронзова нагорода дісталася ще одній представниці Китаю Чан Яні.

1. 🥇 Чень Івень (Китай) — 376,00

2. 🥈 Меддісон Кіні (Австралія) — 343,10

3. 🥉 Чан Яні (Китай) — 318,75

Нагадаємо, раніше Олексій Середа та Кирило Болюх посіли 5 місце у чоловічих синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, а українки Анна Письменська та Вікторія Кесарь зайняли сьому позицію у фіналі Олімпійських ігор 2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.