Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Китайка Івень виборола золото у стрибках з 3-метрового трампліна

Олександр Булава — 9 серпня, 18:44
Китайка Івень виборола золото у стрибках з 3-метрового трампліна

Представниця Китаю Чень Івень завоювала золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

У фіналі 25-річна китайка показала результат 376 та стала дворазовою олімпійською чемпіонкою Парижа-2024. Раніше вона здобула золото у синхронних стрибках на цьому трампліні.

Австралійка Меддісон Кіні стала срібною призеркою, а бронзова нагорода дісталася ще одній представниці Китаю Чан Яні.

1. 🥇 Чень Івень (Китай) — 376,00

2. 🥈 Меддісон Кіні (Австралія) — 343,10

3. 🥉 Чан Яні (Китай) — 318,75

Нагадаємо, раніше Олексій Середа та Кирило Болюх посіли 5 місце у чоловічих синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, а українки Анна Письменська та Вікторія Кесарь зайняли сьому позицію у фіналі Олімпійських ігор 2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Стрибки у воду Олімпійські ігри-2024

Стрибки у воду

Середа з пятого місця пройшов до півфіналу Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у воду
Китаєць Сюї став дворазовим олімпійським чемпіоном у стрибках з 3-метрового трампліна
Кесарь не подолала кваліфікацію у стрибках з 3-метрового трампліна
Лискун: Думала, що зможу потрапити у півфінал, але не вийшло
Лискун не змогла пройти у півфінал стрибків у воду на Олімпіаді-2024

Останні новини