Чех Фукса з олімпійським рекордом здобув золото у каное-одиночці
Представник Чехії Мартін Фукса виграв фінал Олімпійських ігор у каное-одиночці на дистанції 1000 метрів.
31-річний спортсмен пройшов дистанцію за 3:43,16 хв, що стало новим олімпійським рекордом. Для нього це дебютне золото на Іграх.
Срібним призером став бразилець Ісакіас Куейрос, а бронза дісталася Сергію Тарновському із Молдови.
1. 🥇 Мартін Фукса (Словаччина) — 3:43,16
2. 🥈 Ісакіас Куейрос (Бразилія) — 3:44,33
3. 🥉 Сергій Тарновський (Молдова) — 3:44,68
Напередодні українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.
За всіма головними подіями 14-го дня Олімпійських ігор 2024 року зручно спостерігати у текстовій трансляції на Чемпіоні.