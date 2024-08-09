Чех Фукса з олімпійським рекордом здобув золото у каное-одиночці

Представник Чехії Мартін Фукса виграв фінал Олімпійських ігор у каное-одиночці на дистанції 1000 метрів.

31-річний спортсмен пройшов дистанцію за 3:43,16 хв, що стало новим олімпійським рекордом. Для нього це дебютне золото на Іграх.

Срібним призером став бразилець Ісакіас Куейрос, а бронза дісталася Сергію Тарновському із Молдови.

1. 🥇 Мартін Фукса (Словаччина) — 3:43,16

2. 🥈 Ісакіас Куейрос (Бразилія) — 3:44,33

3. 🥉 Сергій Тарновський (Молдова) — 3:44,68

Напередодні українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

За всіма головними подіями 14-го дня Олімпійських ігор 2024 року зручно спостерігати у текстовій трансляції на Чемпіоні.