Німецькі веслувальники стали дворазовими чемпіонами ОІ-2024

Німецькі веслярі Якоб Шопф та Макс Лемке вибороли золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі.

Дует посів перше місце у дисципліні каное-двійки на дистанції 500 метрів. Шопф та Лемке стали дворазовими олімпійськими чемпіонами. Напередодні вони здобули золото у спринті байдарок-четвірок на тій самій дистанції.

Бенче Надаш та Шандор Тотка з Угорщини завоювали срібло, а австралійці Жан ван дер Вестхуйсен та Том Грін стали володарями бронзи.

1. 🥇 Німеччина — 1:26,87

2. 🥈 Угорщина — 1:27,15

3. 🥉 Австралія — 1:27,29

Напередодні українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.