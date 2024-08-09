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Німецькі веслувальники стали дворазовими чемпіонами ОІ-2024

Олександр Булава — 9 серпня, 16:55
Німецькі веслувальники стали дворазовими чемпіонами ОІ-2024

Німецькі веслярі Якоб Шопф та Макс Лемке вибороли золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі.

Дует посів перше місце у дисципліні каное-двійки на дистанції 500 метрів. Шопф та Лемке стали дворазовими олімпійськими чемпіонами. Напередодні вони здобули золото у спринті байдарок-четвірок на тій самій дистанції.

Бенче Надаш та Шандор Тотка з Угорщини завоювали срібло, а австралійці Жан ван дер Вестхуйсен та Том Грін стали володарями бронзи.

1. 🥇 Німеччина — 1:26,87

2. 🥈 Угорщина — 1:27,15

3. 🥉 Австралія — 1:27,29

Напередодні українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Веслування Олімпійські ігри-2024

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