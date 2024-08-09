Австрієць Бонтус виграв золото з кайтсерфінгу
Представник Австрії Валентин Бонтус став олімпійським чемпіоном у чоловічому кайтсерфінгу.
Срібну медаль виборов словенець Тоні Водішеку. Бронза — у представника Сінгапуру Максиміліана Медера.
Зазначимо, що кайтсерфінг вперше з’явився у програмі Олімпійських ігор саме у Парижі-2024.
1. 🥇 Валентин Бонтус (Австрія)
2. 🥈 Тоні Водішек (Словенія)
3. 🥉 Максиміліан Мадер (Сінгапур)
Напередодні українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.
За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.