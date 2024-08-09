Австрієць Бонтус виграв золото з кайтсерфінгу

Представник Австрії Валентин Бонтус став олімпійським чемпіоном у чоловічому кайтсерфінгу.

Срібну медаль виборов словенець Тоні Водішеку. Бронза — у представника Сінгапуру Максиміліана Медера.

Зазначимо, що кайтсерфінг вперше з’явився у програмі Олімпійських ігор саме у Парижі-2024.

1. 🥇 Валентин Бонтус (Австрія)

2. 🥈 Тоні Водішек (Словенія)

3. 🥉 Максиміліан Мадер (Сінгапур)

Напередодні українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.