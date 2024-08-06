Скандал набирає обертів: Кіп'єгон повернули срібло Олімпійських ігор-2024

Кенійській бігунці Фаїт Кіп'єгон повернули срібну медаль Олімпійських ігор-2024 в бігу на 5000 метрів.

Про це повідомляє пресслужба Олімпіади в Парижі.

Організатори змагань задовольнили апеляцію Кенії щодо дискваліфікації, яку отримала Кіп'єгон після завершення забігу. Зазначимо, що Фаїт позбавили медалі через штовханину з ефіопкою Гудаф Тсегай, якій належить світовий рекорд на цій дистанції (14.00,21). У підсумку Тсегай опинилась на 8 сходинці.

Через повернення срібла до Кіп'єгон бронзову нагороду втратила італійка Надя Баттоклетті, а нідерландка Сіфан Хассан опустилася з другого місця на третє. Золоту медаль здобула землячка Фаїт Беатріс Чебет (14:28.56).

За всіма головними подіями 11 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.