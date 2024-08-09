Новозеландки Каррінгтон та Хоскін виграли золото Парижа-2024 у веслуванні на байдарках-двійках

Спортсменки з Нової Зеландії Ліза Каррінгтон та Алісія Хоскін виграли золоті медалі Олімпійських ігор-2024 у веслуванні на байдарках-двійках на дистанції 500 метрів.

Каррінгтон виграла цю дисципліну і на минулих іграх в Японії, але тоді її напарницею була Кейтлін Рігал. Ліза в Токіо-2020, Ріо-2016 та Лондоні-2012 вигравала золото в одиночних змаганнях на 200 метрів.

Відразу два екіпажі стали бронзовими призерами, оскільки одночасно перетнули фінішну лінію. Також зазначимо, що з медалями дві угорські команди.

1. 🥇 Ліза Каррінгтон / Алісія Хоскін (Нова Зеландія) — 1:37,28

2. 🥈 Тамара Чіпеш / Аліда Гажо (Угорщина) — 1:39,39

3. 🥉 Пауліна Пажек / Юлі Марі Гаке (Німеччина) — 1:39,46

3. 🥉 Ноемі Пупп / Сара Фойт (Угорщина) — 1:39,46

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.