Коляденко здобула чергову вольову перемогу та вийшла в півфінал Олімпійських ігор-2024

Українська борчиня Ірина Коляденко перемогла чемпіонку світу-2021 Біляну Дудову з Болгарії у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кілограмів.

Сутичка завершилася з рахунком 7:4. Ірина знову виборола перемогу, поступаючись по ходу зустрічі. Так само було і в 1/8 фіналу, коли вона здійснила неймовірний камбек проти представниці Монголії.

У півфіналі Коляденко зустрінеться з представницею Киргизстану Айсулою Тинибекевою, якій три роки тому поступилася на аналогічній стадії попередніх Олімпійських ігор у Токіо. Ірина спробує взяти реванш за ту поразку сьогодні ввечері, орієнтовний час початку сутички — 19:55.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го змагального дня Олімпійських ігор-2024.