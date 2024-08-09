Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Коляденко здобула чергову вольову перемогу та вийшла в півфінал Олімпійських ігор-2024

Ігор Чернявський — 9 серпня, 14:05
Коляденко здобула чергову вольову перемогу та вийшла в півфінал Олімпійських ігор-2024

Українська борчиня Ірина Коляденко перемогла чемпіонку світу-2021 Біляну Дудову з Болгарії у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кілограмів.

Сутичка завершилася з рахунком 7:4. Ірина знову виборола перемогу, поступаючись по ходу зустрічі. Так само було і в 1/8 фіналу, коли вона здійснила неймовірний камбек проти представниці Монголії.

У півфіналі Коляденко зустрінеться з представницею Киргизстану Айсулою Тинибекевою, якій три роки тому поступилася на аналогічній стадії попередніх Олімпійських ігор у Токіо. Ірина спробує взяти реванш за ту поразку сьогодні ввечері, орієнтовний час початку сутички — 19:55.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го змагального дня Олімпійських ігор-2024.

Ірина Коляденко Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Ірина Коляденко

Коляденко втримала перевагу в одне очко в наднапруженій сутичці з титулованою монголкою
Медальні надії на Онофрійчук: розклад виступу українських спортсменів 9 серпня
Відомий журналіст прогнозує Україні рекордну кількість медалей на Олімпійських іграх
Апетит приходить під час їжі: олімпійські медалісти, які представлять Україну на Іграх-2024
Коляденко: Не відмовлятимуся від поєдинку з росіянкою на Олімпіаді-2024

Останні новини