Україна відібралася до фіналу у груповому багатоборстві на Олімпіаді-2024 у художній гімнастиці

Українська збірна з художньої гімнастики виходить до фіналу змагань з групового багатоборства на Олімпійських іграх-2024.

Україну представляли Кіра Ширикіна, Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Марія Височанська. Вони заробили 68,950 балів за підсумком кваліфікації (35,450 за програму 5 кілець та 33,500 за 3 стрічки та 2 м'ячі).

Українки з третього місця вийшли до до фіналу.

Фінал групового багатоборства запланований на 10 серпня. Початок — о 15:00 за київським часом.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го дня Олімпійських ігор-2024, у якій оперативно повідомляє про головні події.