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19-річний британець став олімпійським чемпіоном у спортивному скелелазінні

Олександр Булава — 9 серпня, 16:18
19-річний британець став олімпійським чемпіоном у спортивному скелелазінні

19-річний британець Тобі Робертс здобув золоту нагороду у спортивному скелелазінні серед чоловіків на Олімпійських іграх у Парижі.

У комбінованому заліку представник Великої Британії набрав 155,2 бала. Для нього це дебютна нагорода на іграх.

Срібну нагороду завоював 17-річний Сорато Анраку з Японії. Бронза — у 33-річного ветерана Якоб Шуберт з Австрії.

1. 🥇 Тобі Робертс (Великобританія) — 155,2

2. 🥈 Сорато Анраку (Японія) — 145,4

3. 🥉 Якоб Шуберт (Австрія) — 139,6

Напередодні українець Ярослав Ткач не пройшов у чвертьфінал скелелазіння на швидкість.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Скелелазіння

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