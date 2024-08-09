19-річний британець став олімпійським чемпіоном у спортивному скелелазінні
19-річний британець Тобі Робертс здобув золоту нагороду у спортивному скелелазінні серед чоловіків на Олімпійських іграх у Парижі.
У комбінованому заліку представник Великої Британії набрав 155,2 бала. Для нього це дебютна нагорода на іграх.
Срібну нагороду завоював 17-річний Сорато Анраку з Японії. Бронза — у 33-річного ветерана Якоб Шуберт з Австрії.
1. 🥇 Тобі Робертс (Великобританія) — 155,2
2. 🥈 Сорато Анраку (Японія) — 145,4
3. 🥉 Якоб Шуберт (Австрія) — 139,6
Напередодні українець Ярослав Ткач не пройшов у чвертьфінал скелелазіння на швидкість.
За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.