Париж-2024. День 15. Текстова трансляція
10 серпня, у п'ятнадцятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 39 комплектів медалей у 21 виді спорту.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію чотирнадцятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
9:00. 👋Доброго ранку! Підходять до завершення літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. 15-й день Олімпіади відкриває чоловічий марафон!
Українські спортсмени боротимуться за медалі в трьох дисциплінах. У стрибках у висоту до фіналу вийшов Олег Дорощук.
Сестри Владислава та Марина Алексіїви поборються за нагороду в артистичному плаванні, а також Ірина Коляденко зустрінеться з японкою Мотокі Сакурою в фіналі вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг.
Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українська борчиня Ірина Коляденко є аутсайдером фінальної сутички проти японки Мотокі Сакури. Фавбет дає наступні коефіцієнти:
- Коляденко не виграє золоту медаль — 1,55;
- Коляденко виграє золоту медаль — 2,30.
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