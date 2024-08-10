Париж-2024. День 15. Текстова трансляція

9:00. 👋Доброго ранку! Підходять до завершення літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. 15-й день Олімпіади відкриває чоловічий марафон!

Українські спортсмени боротимуться за медалі в трьох дисциплінах. У стрибках у висоту до фіналу вийшов Олег Дорощук.

Сестри Владислава та Марина Алексіїви поборються за нагороду в артистичному плаванні, а також Ірина Коляденко зустрінеться з японкою Мотокі Сакурою в фіналі вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг.