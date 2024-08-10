Фінал Коляденко: розклад виступу українських спортсменів 10 серпня

10 серпня, у п'ятнадцятий день Олімпійських ігор-2024, українські атлети змагатимуться у 8 видах програми.

Ірина Коляденко боротиметься у фіналі у ваговій категорії до 62 кг.

Розклад українських спортсменів 10 серпня

11:00. Стрибки у воду, чоловіки. Вишка, 10 м. Півфінал. Олексій Середа.

11:30. Веслувальний спринт, жінки. Байдарка-одиночка. Півфінал. Марія Повх.

12:00. Вільна боротьба. Сутичка за право боротися за "бронзу". Олександр Хоцянівський — Роберт Баран (Польша).

12:30. Вільна боротьба. 97 кг. 1/8 фіналу. Муразі Мчедлідзе — Ібрагім Сіфтчі (Туреччина).

12:40. Веслувальний спорт, жінки. Каное-одиночка, 200 м. Анастасія Рибачок.

12:50. Веслувальний спорт, жінки. Каное-одиночка, 200 м. Людмила Лузан.

14:30. Сучасне п'ятиборство, жінки. Півфінал B (фехтування). Валерія Пермикіна.

17:00. Брейкінг, чоловіки. Груповий етап. Олег "Кузя" Кузнецов.

🥇20:00. Легка атлетика, чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал. Олег Дорощук.

🥇20:00. Артистичне плавання, жінки. Дуети. Довільна програма. Владислава та Марина Алексіїви.

🥇21:00. Боротьба. 62 кг. Фінал. Ірина Коляденко — Мотокі Сакура (Японія).

10 серпня в Парижі буде розіграно 39 медалей у 21 виді спорту.

За два дні до завершення Олімпіади Україна посідає 15 сходинку в медальному заліку.