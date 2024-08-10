Хоцянівський не зможе поборотися за бронзу у вільній боротьбі

Українець Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану у втішній сутичці з вільної боротьби серед чоловіків (до 125 кг) на Олімпійських іграх 2024.

Для здобуття бронзи Хоцянівському потрібно було перемогти двох суперників, представника Польщі, та у випадку перемоги, у матчі за бронзу виступити проти азербайджанця Гіоргі Мешвілдішвілі. Українець поступився Роберту з рахунком 0:3, та завершив виступи на Іграх-2024.

Зазначимо, що для 34-річного донеччанина це третій виступ на Олімпійських іграх. Раніше він змагався в Лондоні-2012 та Токіо-2020 (пройшли у 2021 через пандемію коронавірусу).

Чемпіон проводить текстову трансляцію 15-го змагального дня Олімпіади-2024.