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Хоцянівський не зможе поборотися за бронзу у вільній боротьбі

Андрій Яросименко — 10 серпня, 12:22
Хоцянівський не зможе поборотися за бронзу у вільній боротьбі

Українець Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану у втішній сутичці з вільної боротьби серед чоловіків (до 125 кг) на Олімпійських іграх 2024.

Для здобуття бронзи Хоцянівському потрібно було перемогти двох суперників, представника Польщі, та у випадку перемоги, у матчі за бронзу виступити проти азербайджанця Гіоргі Мешвілдішвілі. Українець поступився Роберту з рахунком 0:3, та завершив виступи на Іграх-2024.

Зазначимо, що для 34-річного донеччанина це третій виступ на Олімпійських іграх. Раніше він змагався в Лондоні-2012 та Токіо-2020 (пройшли у 2021 через пандемію коронавірусу).

Чемпіон проводить текстову трансляцію 15-го змагального дня Олімпіади-2024.

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Олександр Хоцянівський

Хоцянівський побореться за бронзу Олімпіади-2024
Хоцянівський без шансів поступився у своїй першій сутичці на Олімпійських іграх-2024

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