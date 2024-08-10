Сестри Алексіїви посіли 5 місце в артистичному плаванні
Марина та Владислава Алексіїви стали п’ятими у фіналі Олімпійських ігор-2024 з артистичного плавання.
Судді оцінили довільну програму українок у 278.2084 бала. Загалом же вони отримали 538.6684.
Олімпійськими чемпіонками з артистичного плавання стали китаянки. Срібло здобули представниці Великої Британії, а третє місце посіли нідерландські плавчині.
Нагадаємо, на попередній Олімпіаді в Токіо-2021 Марта Фєдіна та Анастасія Савчук принесли для Україні бронзові нагороди.
Чемпіон веде текстову трансляцію передостаннього дня Олімпійських ігор-2024 у Токіо.