Ірина Коляденко — Мотокі Сакура: онлайн-трансляція фіналу Олімпіади-2024

У суботу, 10 серпня, відбудеться фінальний поєдинок жіночої вільної боротьби на Олімпійських іграх 2024 у ваговій категорії до 62 кілограмів.

Золоту та срібну нагороди розіграють українка Ірина Коляденко та Мотокі Сакура з Японії.

Поєдинок розпочнеться після 20:00 за київським часом, пряма трансляція на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українка є аутсайдеркою сутички. Фавбет дає наступні коефіцієнти:

Перемога Ірини Коляденко — 2,95;

Перемога Мотокі Сакури — 1,35.

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