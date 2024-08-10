Ірина Коляденко — Мотокі Сакура: онлайн-трансляція фіналу Олімпіади-2024
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У суботу, 10 серпня, відбудеться фінальний поєдинок жіночої вільної боротьби на Олімпійських іграх 2024 у ваговій категорії до 62 кілограмів.
Золоту та срібну нагороди розіграють українка Ірина Коляденко та Мотокі Сакура з Японії.
Поєдинок розпочнеться після 20:00 за київським часом, пряма трансляція на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.
Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українка є аутсайдеркою сутички. Фавбет дає наступні коефіцієнти:
- Перемога Ірини Коляденко — 2,95;
- Перемога Мотокі Сакури — 1,35.
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