Ефіоп Тола з олімпійським рекордом виграв чоловічий марафон на Олімпійських іграх-2024

Спортсмен з Ефіопії Тамірат Тола здобув золото на Олімпійських іграх-2024, вигравши чоловічий марафон.

32-річний Тола пробіг дистанцію за 2:06,26 — це новий олімпійський рекорд. Тола тепер має повний комплект нагород на Олімпійських іграх: бронза у Ріо-2016, срібло Токіо-2020 і тепер золото Парижа-2024.

Срібну медаль завоював бельгієць Башир Абді, бронза у кенійського бігуна Бенсона Кіпруто.

1. 🥇 Тамірат Тола (Ефіопія) — 2:06,26

2. 🥈 Башир Абді (Бельгія) — 2:06,47

3. 🥉 Бенсон Кіпруто (Кенія) — 2:07,00

У жінок на дистанції 10 000 метрів золото здобула кенійка Беатріс Чебет. Вона виграла забіг і на 5 000 метрів.

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