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Повх фінішувала останньою у втішному заїзді байдарки-одиночки

Андрій Яросименко — 10 серпня, 13:48
Повх фінішувала останньою у втішному заїзді байдарки-одиночки

Українська спортсменка Марія Повх фінішувала останньою у втішному заїзді фіналу С байдарки-одиночки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Українка прибула на фініш восьмою з часом 2:00.94 хвилин. Зазначимо, що у втішному фіналі С визначалися 17-24 місця, отже українка посіла 24 позицію заліку дисципліни. На цьому її виступи на Олімпіаді-2024 завершені, раніше вона не змогла пробитися в медальний фінал байдарки-одиночки.

Нагадаємо, напередодні українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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