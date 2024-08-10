Мчелідзе пройшов у чвертьфінал вільної боротьби

Український борець вільного стилю Муразі Мчелідзе пройшов у чвертьфінал Олімпійських ігор 2024 з вільної боротьби.

Українець здобув перемогу з рахунком 5:1 над представником Туреччини Ібрагімом Чефтчі, який є бронзовим призером двох останніх чемпіонатів Європи. У чвертьфіналі Мчедлілзе боротиметься проти грузина Гіві Матчарашвілі. Сутичка відбудеться сьогодні, 10 серпня, близько 13:50 за київським часом.

Раніше у цій дисципліні до 125 кг Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану у втішній сутичці на шляху до бронзової медалі.

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