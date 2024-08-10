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Лузан не пройшла до фіналу Олімпіади-2024 у каное-одиночці на дистанції 200 м

Руслан Травкін — 10 серпня, 12:49
Лузан не пройшла до фіналу Олімпіади-2024 у каное-одиночці на дистанції 200 м

Українська спортсменка Людмила Лузан невдало виступила у півфіналі Олімпійських ігор-2024 у веслуванні на каное-одиночці на 200 м.

Лузан змагалася в першому заїзді. Людмила показала час 46,67 с, що дозволило посісти лише 7-й результат.

Вона не вийшла до основного фіналу А, де розіграють медалі — туди пройшли ті, хто потрапив до четвірки найкращих.

Людмила виступить у втішному фіналі В. Медальний фінал пройде о 14.40.

Нагадаємо, вчора, 9 серпня Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібло у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

За подіями 15-го дня Олімпіади-2024 зручно слідкувати в нашому традиційному текстовому онлайні.

Людмила Лузан

Людмила Лузан

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