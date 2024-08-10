Рибачок фінішувала останньою у півфіналі каное-одиночки

Українська веслувальниця Анастасія Рибачок не змогла пройти у медальний фінал Олімпійських ігор 2024 у каное-одиночці на дистанції 200 м.

Українка фінішувала на восьмій позиції показавши час 47:76 секунд. Зазначимо, що вона виступить у втішному фіналі Б за 9-16 місця, де змагатиметься з Людмилою Лузан, яка також не змогла пройти у медальний фінал. Також додамо, що напередодні українки здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Ігор Наєв розповів, що Міжнародна федерація каное заборонила Рибачок виступати в човні з надписом "I am Ukrainian".