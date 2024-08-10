Може пропустити фінал: італійця Тамбері забрала швидка

Олімпійського чемпіона у чоловічих стрибках у висоту Джанмарко Тамбері забрала швидка перед стартом фіналу на Іграх у Парижі.

Про це повідомив борець Жан Беленюк у Telegram.

"Тільки що на моїх очах швидка забрала італійсько стрибуна в висоту Джанмарко Тамбери. Біля олімпійського селища..", — повідомив Беленюк.

Тамбері напередодні повідомляв про біль у нирках. У Парижі його вже госпіталізовували у лікарню з підозрою на сечокам'яну хворобу нирок.

Для 32-річного італійця це треті Олімпійські ігри. У Лондоні-2012 він не подолав кваліфікацію, Ріо-2016 пропустив через травму та тріумфував у Токіо-2020, де розділив золото з катарцем Мутазом Есса Баршимом.

Фінал чоловічих стрибків у висоту розпочнеться о 20:00 за київським часом. У ньому візьме участь і українець Олег Дорощук.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.