Довгоочікуваний тріумф США, провал для Кросбі, казка від збірної Данії: підсумки чемпіонату світу

Кілька хвилин тому підійшов до кінця фінальний матч чемпіонату світу з хокею.

Першість завершилася тріумфом для збірної США. Більшість команд НХЛ – представники цієї країни. Збірна – це завжди один із фаворитів турніру, однак востаннє американці ставали чемпіоном ще в 1960 році. Після того не було й другого місця, лише 7 бронзових нагород і навіть виліт у 1982 році в дивізіон B.

Суперником була збірна Швейцарії. І, можливо, в це важко повірити, але "червоні хрестоносці" перед стартом хокейного Мундіалю розташовувалися на п’ятій сходинці світового рейтингу – на одну позицію вище за американців.

HISTORY MADE. FOR THE FIRST TIME IN 92 YEARS, TEAM USA IS BRINGING HOME THE #MENSWORLDS GOLD 🇺🇸🏆 pic.twitter.com/4qqRdIc3VF — USA Hockey (@usahockey) May 25, 2025

І тут немає нічого дивного. Андрес Амбюль, Кевін Фіала, Ніко Хішір, Свен Андрієтто, Рафаель Діас, Леонардо Дженоні, Ніно Нідеррайтер, Рето Берра – справді якісні виконавці. За останні 12 років ці гравці та інші швейцарські хокеїсти вчетверте дійшли до фінального матчу. На жаль, знову без нагород найвищої проби.

Втім, швейцарці лише довели, що матимуть великі шанси взяти медалі на Олімпіаді. Ця команда двічі здобувала "бронзу", але це було ще у 1928 і 1948 роках.

Американці підняли рівень очікування від себе. Враховуючи провал Канади, слабкий виступ чехів і фінів, а також бажання реваншизму шведів, можна запасатися попкорном уже зараз, адже "заруби" на льоду в Мілані під час Олімпійських ігор будуть надзвичайно цікавими.

Флері без "Золотого клубу", Кросбі – без медалі. Канада – з ганьбою.

Все-таки через календар НХЛ, коли вирішальні матчі проходять саме під час чемпіонату світу, канадцям не завжди вдавалося збирати оптимальний ростер.

Сталося це й цього разу. На турнірі Чотирьох націй "Кленові листки" мали більш солідний склад, утім і на турнір у Данії та Швеції їм вдалося зібрати чудовий набір.

Марк-Андре Флері, Тревіс Санхайм, ветеран Раян О’Райлі, Сідні Кросбі приїхав на ЧС вперше за 10 років, 20-річний Адам Фантіллі, який ставав чемпіоном світу в 2023 році ще до дебюту в НХЛ. Хід конем збірна Канади зробила за день до старту, довикликавши зіркових Натана Маккіннона та Брейдена Шенна, а також воротаря Джордана Біннінгтона.

На груповому етапі ця збірна не відчувала проблем – 5 перемог і 29:2 різниця шайб.

Далі канадці програли Фінляндії у серії булітів, але повністю переграли "Суомі" – 38:22 кидками лише підтверджують це. Маккіннон і Кросбі тоді зізналися, що винні у поразці самі, адже мали реалізовувати свої моменти.

Сідні Кросбі (№87) Getty images

Реабілітація була пройдена успішно в наступній грі. Комфортна перемога над шведами і перше місце в групі.

А далі, напевно, головна сенсація світового хокею останніх років. За звання "Апсет XXI століття" може позмагатися хіба що перемога білорусів над Швецією на Олімпіаді-2002.

Канадці грали правильно, академічно, постійно тиснули на данців. На 45 хвилині таки закинули шайбу. На момент взяття воріт представники Північної Америки завдали 34 кидки, коли опоненти лише 15.

Та після цього змінилося все. Канада розслабилася, а Данія, яку підтримувала заповнена арена Гернінга, почала комбінувати, пресингувати, завдавати кидків. Все це винагороджується – у більшості випадків.

Зняли голкіпера, і граючи в більшості, відновили паритет за 140 секунд до кінця. Згодом Ніклас Єнсен обікрав під бортом хокеїста суперників, віддав шайбу на Ніка Олесена, а той не залишив шансів Джордану Біннінгтону.

І хоч Марк-Андре Флері в цій зустрічі не грав, він втратив нагоду увійти до "Потрійного золотого клубу", куди включають гравців, які перемагали в НХЛ, Олімпіаді і чемпіонаті світу. Однак, багато хто вважав, що голкіпер не заслуговував би на це навіть у разі перемоги – на Іграх-2010 у Ванкувері воротар так і не вийшов на лід.

Канадців не шкода. Не треба виходити на матч чвертьфіналу чемпіонату світу з бажанням економити сили. Шкода лише асистента головного тренера Раяна Гуску. Виявляється, він має українське коріння.

Від 49:0 до шоку на останніх секундах. Казку збірної Данії краще б не написав і Ганс Крістіан Андерсен

Збірна Данії – типова міцна європейська команда другого, а то й третього ешелону. Жодним чином не хочеться образити хокеїстів збірної України, але "синьо-жовті" мають позитивне співвідношення проти скандинавів: 5 перемог, 3 нічиїх (раніше поєдинки ЧС не завжди гралися до перемоги), 3 поразки.

Данці вийшли в еліту в 2003 році і з того часу не вилітали. Звичайно, в більшості випадків колектив боровся за збереження прописки, але були й проблиски – 8-ме місце в 2010 та 2016 роках.

Останнім часом прогрес продовжувався. Наприклад, у 2022 році "червоно-білі" вперше кваліфікувалися на Олімпійські ігри і вийшли у плейоф.

Один із найпопулярніших письменником казок є Ганс Крістіан Андресен. Данець.

Виступ збірної Данії навіть не казка, а класичний голлівудський фільм про супергероїв з усіма клішованими діями.

Акт перший. Герой потрапляє в біду

Старт був жахливим – розгроми від США (0:5), Швейцарії (2:5) та Чехії (2:7).

Акт другий. Герой збирається з силами

Надалі три перемоги над аутсайдерами Казахстаном (5:1), Угорщиною (8:2) та Норвегією (6:3) повернули їх до числа претендентів на четверте місце.

Акт третій. Герой долає перепону перед зустріччю з головним злодієм

Для виходу треба було подолати Німеччину – обидві збірні мали по 9 очок. Бундестім відкривають рахунок, але самовіддана гра в третьому періоді – рахунок зрівняли. Глядачів очікує додатковий час. Нервовий овертайм, але без шайб. Буліти. Класичний відлік бомби у фільмах. 5,4, 3, 2… Данія тріумфує.

Акт четвертий. Вирішальний двобій

Давид проти Голіафа. Проста людина Брюс Вейн (Бетмен) із вірою в себе проти інопланетних представників із різним набором суперсил. Ти після парочки "шотів" у пабі проти майстра спорту з боксу. Не знаю, які ще порівняння підходять до вивіски Данія – Канада у хокеї.

Що сталося в цій грі кількома абзацами вище написано.

Всі чули вираз "Помста – страва, яка подається холодною". На чемпіонаті світу-1949 збірна Канади обіграла Данію з рахунком 47:0. Який "Сікаріо" Дені Вільнова, який "Мис страху" Скорсезе, та який "Леон" Бессона! Ось він найепічніший епос про помсту. No mercy.

On this day in 1949, the @Sudbury_Wolves, representing Canada, trounced Denmark 47-0 in the most lopsided international hockey match at the time #Hockey365 pic.twitter.com/uTwmvR81r7 — Mike Commito (@mikecommito) February 12, 2025

Так, надалі була ганьба проти Швейцарії, та невдача в матчі за третє місце. Та давайте не будемо вважати це кінцівкою цієї історії. Це просто сцени після титрів…

Застій Латвії та Словаччини. Шансом скористалися австрійці

У групі А Канада, Швеція та Фінляндія були однозначними фаворитами. Вважалося, що за четверте місце йтиме боротьба між Латвією та Словаччиною.

Ці країни, скромні за площею та населенням, мають чудові результати. Словаки брали "бронзу" ОІ-2022, латвійці два роки тому посіли третє місце чемпіонату світу.

На цей турнір збірна Словаччини спочатку через пневмонію зробила ротацію тренерів – замість 74-річного канадця Крейга Ремзі, який тренує команду з 2017 року, наставником став Владімір Орсаг – учасник ЧС-2002, де "Переможці з Татр" здобули своє перше й наразі єдине "золото" світової першості.

Потім був тиск від місцевих політиків викликати гравців з російської КХЛ — взяли лише одного. Втім, навряд чи інші шість представників цієї ліги зіграли б краще.

У Латвії також не все йде гладко. Капітану Каспарсу Даугавіньшу вже на турнірі виповнилося 37 років, 34-річний Мікс Індрашис вирішив пропустити свій 12 чемпіонат світу через сімейні обставини, а інші герої ЧС-2023 зіграли гірше, ніж тоді. Та й зміна поколінь – справа така, що наздожене кожну національну команду.

Цим й скористалися австрійці. Їхні виступи в еліті нагадували мем із "Сімпсонів".

Протягом останніх років (не забуваємо про дискваліфікацію РФ і Білорусі) команда закріпилася. Що у них є характер і майстерність збірна Австрії показала на минулорічних змаганнях, коли поступалася канадцям 1:6 після 40 хвилин гри, але в третьому періоді закинули 5 шайб.

Тому цьогорічний вихід у плейоф – це закономірний результат планового підходу до розвитку хокею в країні.

З ким зіграє збірна України?

Виступ збірної України чимось нагадує успіх данців. Також вдалий початок, великі надії, але трагічний фінал.

У дивізіон IA вилетіли Казахстан і Франція. Казахи – типова команда-ліфт. У XXI столітті вони вже вшосте вилітають із топдивізіону.

Починаючи з 2020 року ця збірна не вилітала і 5 сезонів серед найсильніших – це рекорд для них.

Усе змінилося в 2023 році. Керівництво федерації вирішило не використовувати натуралізованих гравців. Це призвело до втрати Даррена Діца, Джессі Блекере, Кертіса Волка та Віктора Сведберга. Також недорахувалися кількох етнічних росіян. Два роки це не заважало залишатися, але цього року виліт таки стався.

Збірна Франції здобула путівку до когорти найкращих у 2007 році. Тоді ж вилетіла і збірна України. Після цього "Ле бле" виступали з перемінним успіхом – один раз восьме місце, двічі дев’яте, але в більшості випадків боротьба за збереження до останніх секунд групового етапу.

У 2019 році французи таки вилетіли. Втім, через COVID-19 чемпіонат світу не відбувся у 2020 та 2021 роках, а потім росіяни повірили в "Киев за три дня" і були "тимчасово вигнані" разом із білорусами з еліти.

Було б чудово, якби це 18-річне коло замкнулося: Франція вилетіла, Україна – в еліту. Ні – ці збірні зіграють між собою.

Чемпіонат світу 2026 у Дивізіоні IА пройде в польському Сосновці. Іншими суперниками будуть господарі – поляки, незручні для нас японці, а також литовці, які вміють нанести нам проблеми.

Шансів, відверто кажучи, навіть на повторення цьогорічного здобутку – обмаль. Тим не менше, і цього року в команду Христича мало хто вірив. Як там кажуть: один раз – випадковість, другий – збіг, третій –... Будемо вірити, що вже з другого разу усе буде чудово.