Представник американського бізнесу анонсував матч Росії та США в Москві

Президент Американської торгової палати в Росії Роберт Ейджі під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ-2026) заявив, що матч між хокейними збірними Росії та США може відбутися 1 липня в Москві.

"Ми сподіваємося, що таким чином посприяємо таненню льоду, який зараз виник між нами", — зазначив Ейджі.

Ідею проведення матчу між національними командами Росії та США ще в березні 2025 року запропонував очільник Росії Владімір Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. За повідомленнями російських ЗМІ, американський лідер підтримав цю ініціативу.

Водночас інформація про організацію поєдинку наразі залишається непідтвердженою. Офіційних відомостей щодо проведення матчу між Росією та США цього літа поки що немає.

Оновлено! Російські ЗМІ зазначають, що матч збірних Росії та США з хокею не відбудеться. Повідомляється, що у "гучній" заяві йшлося про можливу гру між Торгово-промисловою палатою Росії та Американською торговою палатою.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) скасувала січневе рішення щодо недопуску російських національних та клубних команд до змагань у сезоні 2026/2027. Проте це не означає автоматичного повернення Росії до міжнародних змагань.