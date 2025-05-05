Кросбі вперше за 10 років зіграє на чемпіонаті світу

Капітан Піттсбург Пінгвінз Сідні Кросбі представлятиме збірну Канади на чемпіонаті світу з хокею 2025 року.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Кросбі приєднується до генменеджера "пінгвінів" Кайла Дубаса, який обіймає аналогічну посаду в збірній.

Це буде третій виступ Кросбі за збірну Канади на чемпіонаті світу (2006, 2015) і перший з тих пір, як він був капітаном команди, яка здобула золоту медаль у 2015 році.

Загалом це дев'ятий виступ за збірну Канади на міжнародному рівні. Востаннє він грав у складі національної команди в лютому цього року на турнірі Чотирьох націй.

Кросбі відіграв свій 20-й сезон в НХЛ, але Піттсбург не зумів пробитися до плейоф.

Всього на рахунку нападника 1676 (618 шайб) очок, це дев'ятий результат в історії НХЛ та найкращий серед гравців, що ще виступають. Він займає четверте місце за кількістю очок в одній франшизі, поступаючись Горді Хоу (1809 з Детройт Ред Уінгз), Стіву Айзерману (1755 також у Детройті) і Маріо Лем'є (1723 з Піттсбургом).

Піттсбург обрав Кросбі на драфті-2005 під №1. Разом із командою Сідні тричі вигравав Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017). У сезоні-2007/2008 команда була фіналістом НХЛ.

Також хокеїст здобув безліч особистих нагород. Зокрема, 2007 та 2014 року ставав володарем Арт Росс Трофі, який вручають найкращому гравцю за системою гол + пас за підсумками регулярного чемпіонату.

Разом зі збірною Канади двічі ставав Олімпійським чемпіоном (2010 та 2014), а у 2015 році виграв чемпіонат світу.