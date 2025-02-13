5 Олімпіад і два срібла чемпіонату світу: легенда збірної Швейцарії завершить кар'єру

Легенда швейцарського хокею Андрес Амбюль оголосив, що після цього сезону повісить ковзани на цвях.

Про це повідомляє 20min.ch.

"Шановні вболівальники, я вже деякий час думаю про своє майбутнє. Я дійшов висновку, що нинішній сезон для мене останній", – сказав він.

У вересні минулого року йому виповнився 41 рік. Він дебютував на професійному рівні ще 2001 року в складі Давоса.

Сезон 2009/2010 Андрес був на контракті з Нью-Йорк Рейнджерс, але в НХЛ не дебютував, виступаючи за фарм-клуб Хартфорд з АХЛ.

На батьківщині також грав за Цюрих (2010-2013), але потім повернувся в Давос. Він є рекордсменом чемпіонату Швейцарії за проведеними матчами.

Він представляв збірну своєї країни на 19 чемпіонатах світу. Особливо вдалими для швейцарців були першості 2013 та 2024 року, коли команда стала срібним призером.

Також разом зі збірною Амбюль грав на п'яти Олімпіадах. Загалом на Олімпійських іграх провів 19 матчів, забив 2 гола та віддав 5 результативних передач.

Загалом він провів 338 міжнародних матчів. Поки що невідомо, чи буде Амбюль у складі збірної на ЧС-2025, який пройде у Швеції та Данії.