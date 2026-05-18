Фінляндія розгромила США, Канада не мала проблем з Данією у третьому турі ЧС-2026

У понеділок, 18 травня, відбулися перші матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з хокею в елітному дивізіоні.

Так, у групі А Фінляндія не помітила чинних чемпіонів першості в обличчі США, розгромивши суперника з рахунком 6:2.

Американці програли першу третину 1:3, а далі справи тільки погіршилися. Лише в 3-му періоді вони змогли трохи скоротити відставання, але не більше їх не вистачило. У підсумку фіни здобули свою третю поспіль перемогу та впевнено продовжують очолювати свою групу.

Водночас у групі В збірна Канади переграла команду Данії. Цікаво, що "кленові листки" взагалі не могли пробити суперника 40 хвилин, і лише у заключній 20-хвилинці оборона данців посипалася і дозволила канадцям забити тричі з інтервалом трохи більше 3-х хвилин.

Втім, до "сухої" перемоги справа не дійшла, адже у середині періоду Олесен один раз все ж засмутив фаворитів турніру, хоча на підсумковий результат це вже ніяк не вплинуло, адже канадці закинули ще двічі, довівши справу до переконливої перемоги.

Хокей – чемпіонат світу

Груповий етап, 18 травня

Група А

Фінляндія – США 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Група В

Канада – Данія 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)

Пізніше відбудеться ще два протистояння: Німеччина зіграє проти Швейцарії, а Швеція поміряється з Чехією.

Німеччина – Швейцарія

Швеція – Чехія

Нагадаємо, 17 травня Латвія здолала Німеччину, а Швеція закинула 6 шайб Данії.