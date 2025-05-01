Не вплутуйте політику у спорт: Міністр спорту Словаччини закликає запросити до збірної гравців із російської ліги
Міністр туризму та спорту Словаччини Рудольф Гуляк закликав Федерацію хокею та головного тренера національної збірної викликати "якнайбільше гравців із російської КХЛ".
Про це він розповів у себе на сторінці в Facebook.
"Як уболівальник словацького хокею, а також як представник уряду, я благаю та щиро прошу вас, пане Шатане (Мирослав Шатан – президент Федерації хокею Словаччини), врахувати якомога більше гравців, які активно виступають у КХЛ, під час створення складу команди", – сказав Гуляк.
Він додав, що "не треба вплутувати політику у спорт", а дивитися на рівень гри хокеїстів.
"Ці гравці представляють нашу країну на найвищому рівні, вони у відмінній формі, і їхня присутність у національній збірній, безумовно, збільшить наші шанси на успіх. Не вплутуйте політику у спорт.
Давайте поставимо на перше місце результативність, якість та гордість за словацьку збірну. Незалежно від того, де вони грають", – цитує Гуляка видання Idnes.cz
Нещодавно Гуляк відвідав сьому гру фіналу місцевої Екстраліги між Кошице та Нітрою. Вболівальники зустріли його свистом, коли той вийшов на лід вручати нагороди.
Зараз у складі є два гравці з КХЛ: воротар Патрік Рибар із китайського Куньлуня та захисник Маріо Грман із російського Владивостока. Вони ще не гарантували собі потрапляння у фінальну заявку на чемпіонат світу, який стартує 9 травня. У Континентальній хокейній лізі виступають ще 7 словаків у командах, які вже вибули з плейоф.
"Ми давно вважали, що вирішальним критерієм для висування до національних хокейних збірних є виключно спортивні результати гравців. Команда складається кваліфікованих тренерів та членів керівництва національної збірної, які мають достатні професійні знання, а також несуть відповідальність за результати національних команд", – відповіла Гуляку Федерація хокею Словаччини.
Гравцям КХЛ заборонили вступати за національну збірну після початку війни в Україні, але керівництво команди зняло цю заборону перед минулорічними кваліфікаційними матчами Олімпіади.
Нагадаємо, нещодавно збірна Словаччини з хокею змінила тренера, оскільки канадець Крейг Ремзі захворів на пневмонію.