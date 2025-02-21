Канада перемогла США у фіналу Турніру 4-х Націй: огляд матчу

У ніч з 20 на 21 лютого відбувся фінальний матч Турніру чотирьох націй, в якому збірна Канади у напруженому матчі перемогла США.

Основний час матчу завершився із рахунком 2:2, а в овертаймі сильнішими були "Кленові листки".

Огляд матчу:

США – Канада 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 4:48 Маккінон (Харлі, Райнгарт), 1:1 – 16:52 Б. Ткачук (Меттьюз), 2:1 – 27:32 Сандерсон (Меттьюз, Веренскі), 2:2 – 34:00 Беннет (Марнер), 2:3 – 68:18 Макдевід (Марнер, Макар)

Нагадаємо, Турнір 4-х націй було проведено вперше, він замінив традиційний для цієї пори Матч усіх зірок НХЛ.