Збірна США в овертаймі обіграла Швейцарію і стала чемпіоном світу

Визначився чемпіон світу з хокею 2025 року. У великому фіналі зійшлися збірні США та Швейцарії.

Перемогу в овертаймі святкували гравці США. Єдину шайбу в матчі забив Тедж Томпсон.

Команди провели турнір дуже результативно. "Наті" за 9 матчів закинули 47 шайб, а США – 45. Утім, фінал довів, що в матчах такого ґатунку захист завжди на першому місці. Основний час пройшов без закинутих шайб, хоча моментів було вдосталь.

У перші 20 хвилин була рівна гра, що і демонструє статистика кидків – 11:11. У другому періоді колектив Раяна Варсофскі втримав високий темп, а ось "хрестоносці" підсіли.

Найнебезпечнішим моментом був буліт. Михаель Фара грубо помилився і "зірвав" вихід віч-на-віч. Конор Гарленд добре виходив, набрав швидкість, але Дженоні не купився на фінти. 37-річний воротар виграв дуель.

У вирішальному періоді гравці США продовжували натиск. Особливо небезпечно було за 6 хвилин до кінця гри. 24-річний Яніс Мозер підняв ключку і задів обличчя суперника – 2 хвилини штрафу.

"Зірково-смугасті" мали два чудові кидки, але Дженоні довів свій клас. Варто зазначити, що цей голкіпер зберіг ворота "сухими" у чвертьфіналі (6:0 проти Австрії) та півфіналі (7:0 над Данією).

В овертаймі команда США закинула на другій хвилині.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

Фінал, 25 травня

Швецарія – США 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – Томпсон (62)

Зазначимо, що цей матч став останнім у кар'єрі для легенди швейцарського хокею Андреса Амбюля.

Незважаючи на сильні хокейні традиції американці всього двічі вигравали чемпіонат світу. Обидва рази це було в XX столітті. Вперше "зірково-смугасті" здобули "золото" в 1933 році, а востаннє в 1960 році.

Швейцарці жодного разу не були чемпіонами світу, але за останні кілька десятиліть значно покращили свої результати.

Минулого року вони стали фіналістами ЧС. Брали "срібло" швейцарці також у 2013 та 2018 роках.

Нагадаємо, на груповому етапі США і Швейцарія були в одній групі. Американці тоді зазнали поразки з рахунком 0:3.