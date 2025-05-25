Тренер клубу НХЛ заявив, що має українське коріння

Наставник Калгарі Флеймз і асистент головного тренера збірної Канади Раян Гуска підтвердив, що має українське коріння.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Sport.aktuality.sk.

Словацький журналіст поцікавився у 49-річного фахівця, чи має той предків зі Словаччини, адже прізвище Гуска зустрічається в його країні.

"Я знаю, що в мене є українське коріння, але не знаю, чи є також словацьке", – відповів Раян.

Він народився в місті Кренбрук, провінція Британська Колумбія, Канада. У 1993 році був обраний на драфті НХЛ, але так і не дебютував у найсильнішій лізі світу. Кар'єру завершив у 2000 році.

У 2014 році очолив Стоктон Хіт з АХЛ. Через 4 роки став асистентом у Калгарі, а в червні 2023 року став головним тренером Флеймз. За два сезони під його керівництвом команда жодного разу не вийшла в плейоф.

Нагадаємо, збірна Канади сенсаційно поступилася Данії у чвертьфіналі чемпіонату світу.