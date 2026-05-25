США розгромили Угорщину, Норвегія дотисла Чехію в 6 турі ЧС-2026
У понеділок, 25 травня, відбулися матчі групового раунду чемпіонату світу з хокею 2026 року, який проходить у швейцарських Цюриху та Фрібургу.
У групі А збірна США розгромила аутсайдера турніру, команду Угорщини, з рахунком 7:3. У першому періоді шайби у ворота угорців закинули захисник Детройта Джастін Фолк та форвард Флориди Меттью Ткачук. У наступній 20-хвилинці американці довели рахунок до розгромного – дубль оформив Фолк, а ще дві шайби закинув Леонард. На старті останнього періоду угорці відіграли дві шайби, звівши перевагу до мінімуму. Однак наприкінці матчу збірна США завдяки шайбам Ткачука та Планте здобула впевнену перемогу.
У групі В Норвегія здолала Чехію з рахунком 4:1. На початку першого періоду скандинави закинули дві шайби у ворота суперника. Чехи ще до перерви скоротили відставання завдяки влучному кидку нападника Рейнджерса Ярослава Хмеларжа. Хитка перевага трималася до третього періоду. В останній 20-хвилинці норвежці закинули дві шайби та зняли питання про переможця.
ЧС-2025, груповий етап
6 тур, 25 травня
Група А
США – Угорщині – 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)
Група В
Чехія – Норвегія – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Також 25 травня відбудуться ще два матчі в рамках чемпіонату світу-2026: Німеччина зіграє з Великою Британією, а Словенія – з Італією.Обидва поєдинки розпочнуться о 21:20 за київським часом.
Напередодні Канада розгромила Словаччину, а Данія в серії булітів обіграла Італію.