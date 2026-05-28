Чинний чемпіон світу сьомий турнір поспіль не може захистити свій титул
Збірна США програла Канаді з розгромним рахунком 0:4 матч 1/4 фіналу ЧС-2026. Таким чином, чинний чемпіон склав із себе повноваження.
Востаннє своє чемпіонство зуміли захистити шведські хокеїсти.
"Тре Крунур" виграли "золото" в 2017-му році на льоду Кельну та Парижу, а через рік відстояли своє звання на ЧС-2018 у Данії.
Після цього чемпіонами світу двічі ставали канадці та фіни, але ці збірні робили це не послідовно.
У 2020-му році турнір не проводився через пандемію COVID-19.
