Чинний чемпіон світу сьомий турнір поспіль не може захистити свій титул

Збірна США програла Канаді з розгромним рахунком 0:4 матч 1/4 фіналу ЧС-2026. Таким чином, чинний чемпіон склав із себе повноваження.

Востаннє своє чемпіонство зуміли захистити шведські хокеїсти.

"Тре Крунур" виграли "золото" в 2017-му році на льоду Кельну та Парижу, а через рік відстояли своє звання на ЧС-2018 у Данії.

Після цього чемпіонами світу двічі ставали канадці та фіни, але ці збірні робили це не послідовно.

У 2020-му році турнір не проводився через пандемію COVID-19.

