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Зірки збірної Канади Кросбі та Маккіннон прокоментували першу поразку команди на ЧС-2025

Руслан Травкін — 20 травня 2025, 10:38
Зірки збірної Канади Кросбі та Маккіннон прокоментували першу поразку команди на ЧС-2025
Cідні Кросбі
Getty images

Зірки збірної Канади Натан Маккіннон та Сідні Кросбі прокоментували першу поразку на чемпіонаті світу з хокею.

Їхні слова передає портал Expressen.se.

Канадці в серії булітів поступилися збірній Фінляндії. За кидками їм вдалося перекидати "Суомі" – 38:22. До вчорашньої гри вони мали 5 перемог у 5 матчах.

"Жахливо. Ми володіли шайбою всю гру, але мали лише один розіграш у більшості. Засмучені поразкою", – заявив Маккіннон.
"Ми завдали майже 40 кидків по воротах, створили багато моментів. Ми повинні краще завершувати гру, коли отримуємо шанси", – додав Кросбі. 

Нагадаємо, сьогодні збірна Канади проведе матч проти Швеції. Господарі ЧС наразі лідирують у групі B, здобувши максимальні 18 очок. Щоб вийти на першу сходинку команда Маккіннона та Кросбі має перемагати в основний час. 

Збірна Канади з хокею Натан Маккіннон Сідні Кросбі Чемпіонат світу з хокею 2025

Сідні Кросбі

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