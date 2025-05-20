Зірки збірної Канади Кросбі та Маккіннон прокоментували першу поразку команди на ЧС-2025

Зірки збірної Канади Натан Маккіннон та Сідні Кросбі прокоментували першу поразку на чемпіонаті світу з хокею.

Їхні слова передає портал Expressen.se.

Канадці в серії булітів поступилися збірній Фінляндії. За кидками їм вдалося перекидати "Суомі" – 38:22. До вчорашньої гри вони мали 5 перемог у 5 матчах.

" Жахливо. Ми володіли шайбою всю гру, але мали лише один розіграш у більшості. Засмучені поразкою", – заявив Маккіннон.

" Ми завдали майже 40 кидків по воротах, створили багато моментів. Ми повинні краще завершувати гру, коли отримуємо шанси", – додав Кросбі.

Нагадаємо, сьогодні збірна Канади проведе матч проти Швеції. Господарі ЧС наразі лідирують у групі B, здобувши максимальні 18 очок. Щоб вийти на першу сходинку команда Маккіннона та Кросбі має перемагати в основний час.