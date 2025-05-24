Казка завершена: збірна Данії пропустила 7 шайб від Швейцарії у півфіналі ЧС-2025

У другому півфіналі чемпіонату світу з хокею зійшлися збірні Данії та Швейцарії.

Матч завершився перемогою Швейцарії з рахунком 7:0.

Данія разом зі Швецією приймає цьогорічну світову першість, але так випала турнірна сітка, що півфінальний матч данців проходив у Стокгольмі.

Схоже, відсутність рідних трибун далася взнаки. Після перших двох періодів швейцарці мали перевагу за кидками – 19:13. Втім, на табло було значно гірше – 4:0.

Данці, схоже, опустили руки. У вирішальні 20 хвилин фаворити перекидали головну сенсацію турніру – 15:3. Нічого дивного в тому, що шайба ще тричі побувала у воротах збірної Данії немає.

Хокей – чемпіонат світу

Півфінал, 24 травня

Швейцарія – Данія 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

Нагадаємо, іншим фіналістом стали хокеїсти США, які з рахунком 6:2 переграли Швецію.

У межах групового етапу "зірково-смугасті" грали зі швейцарцями. Американці тоді поступилися з рахунком 0:3.

Зазначимо, що збірна Швейцарії минулого року грала у фіналі, але програла Чехії. Ця збірна ще жодного разу не була чемпіоном світу. США вигравали світову першість двічі, але востаннє це вдавалося ще в 1960 році.