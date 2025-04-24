Збірна Словаччини змінила головного тренера за два тижні до старту чемпіонату світу

Збірну Словаччини з хокею очолив Владімір Орсаг. Саме під його керівництвом команда буде грати на чемпіонаті світу, який стартує 9 травня.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею Словаччини.

Він замінив 74-річного канадського фахівця Крейга Ремзі, який захворів на пневмонію.

47-річний Орсаг у якості гравця виступав за клуби НХЛ, а також представляв збірну на п'ятьох чемпіонатах світу. Зокрема, ставав чемпіоном світу у 2002 році.

Нагадаємо, збірна України в товариській грі мінімально обіграла Японію.