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Визначилися всі суперники збірної України на чемпіонаті світу 2026

Руслан Травкін — 20 травня 2025, 15:41
Визначилися всі суперники збірної України на чемпіонаті світу 2026
icehockey.kz

Збірна Казахстану буде суперником збірної України в дивізіоні IА на чемпіонаті світу 2026.

Ця команда поступилася Швейцарії (1:4) в останньому турі групового етапу ЧС-2025 в елітному дивізіоні й посіла останнє місце в групі В.

У групі А останню позицію посіла збірна Франції – французи програли "матч-життя" збірній Словенії.

Склад учасників ЧС-2026 у Дивізіоні IA:

  1. Збірна Франції (виліт з елітного дивізіону)
  2. Збірна Казахстану (виліт з елітного дивізіону)
  3. Збірна України (третє місце в Дивізіоні IA)
  4. Збірна Японії (четверте місце в Дивізіоні IA)
  5. Збірна Польщі (п'яте місце в Дивізіоні IA)
  6. Збірна Литви (переможець Дивізіону IB)

Місце проведення чемпіонату світу в Дивізіоні IA ще не визначено. Казахстан востаннє грав у другому за силою дивізіоні в 2019 році. На домашньому турнірі їм вдалося набрати 14 очок і повернутися до еліти. Збірна Франції грала в найсильнішому дивізіоні з 2007 року.

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