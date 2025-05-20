Визначилися всі суперники збірної України на чемпіонаті світу 2026

Збірна Казахстану буде суперником збірної України в дивізіоні IА на чемпіонаті світу 2026.

Ця команда поступилася Швейцарії (1:4) в останньому турі групового етапу ЧС-2025 в елітному дивізіоні й посіла останнє місце в групі В.

У групі А останню позицію посіла збірна Франції – французи програли "матч-життя" збірній Словенії.

Склад учасників ЧС-2026 у Дивізіоні IA:

Збірна Франції (виліт з елітного дивізіону) Збірна Казахстану (виліт з елітного дивізіону) Збірна України (третє місце в Дивізіоні IA) Збірна Японії (четверте місце в Дивізіоні IA) Збірна Польщі (п'яте місце в Дивізіоні IA) Збірна Литви (переможець Дивізіону IB)

Місце проведення чемпіонату світу в Дивізіоні IA ще не визначено. Казахстан востаннє грав у другому за силою дивізіоні в 2019 році. На домашньому турнірі їм вдалося набрати 14 очок і повернутися до еліти. Збірна Франції грала в найсильнішому дивізіоні з 2007 року.