Визначилося місце проведення матчів збірної України в Дивізіоні IA

Чемпіонат світу з хокею наступного року в Дивізіоні IA , де гратиме збірна України, відбудеться в польському місті Сосновець.

Про це повідомила Федерація хокею Польщі.

Турнір відбудеться з 2 по 8 травня. Поєдинки проходитимуть на арені "АрселорМіттал Парк".

Склад учасників ЧС-2026 у Дивізіоні IA:

Збірна Франції (виліт з елітного дивізіону) Збірна Казахстану (виліт з елітного дивізіону) Збірна України (третє місце в Дивізіоні IA) Збірна Японії (четверте місце в Дивізіоні IA) Збірна Польщі (п'яте місце в Дивізіоні IA) Збірна Литви (переможець Дивізіону IB)

Нагадаємо, збірна України була близька до виходу в еліту, але прикро поступилася японцям у ключовому матчі.

З цьогорічних суперників "синьо-жовті" знову зіграють проти поляків, румунів та японців. З елітного дивізіону вибули збірні Франції та Казахстану. Головним претендентом на виліт буде збірна Литви, яка наприкінці квітня стала тріумфатором у Дивізіоні IB.