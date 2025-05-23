Визначилося місце проведення матчів збірної України в Дивізіоні IA
ФХУ
Чемпіонат світу з хокею наступного року в Дивізіоні IA , де гратиме збірна України, відбудеться в польському місті Сосновець.
Про це повідомила Федерація хокею Польщі.
Турнір відбудеться з 2 по 8 травня. Поєдинки проходитимуть на арені "АрселорМіттал Парк".
Склад учасників ЧС-2026 у Дивізіоні IA:
- Збірна Франції (виліт з елітного дивізіону)
- Збірна Казахстану (виліт з елітного дивізіону)
- Збірна України (третє місце в Дивізіоні IA)
- Збірна Японії (четверте місце в Дивізіоні IA)
- Збірна Польщі (п'яте місце в Дивізіоні IA)
- Збірна Литви (переможець Дивізіону IB)
Нагадаємо, збірна України була близька до виходу в еліту, але прикро поступилася японцям у ключовому матчі.
З цьогорічних суперників "синьо-жовті" знову зіграють проти поляків, румунів та японців. З елітного дивізіону вибули збірні Франції та Казахстану. Головним претендентом на виліт буде збірна Литви, яка наприкінці квітня стала тріумфатором у Дивізіоні IB.