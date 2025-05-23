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Визначилося місце проведення матчів збірної України в Дивізіоні IA

Руслан Травкін — 23 травня 2025, 11:51
Визначилося місце проведення матчів збірної України в Дивізіоні IA
ФХУ

Чемпіонат світу з хокею наступного року в Дивізіоні IA , де гратиме збірна України, відбудеться в польському місті Сосновець.

Про це повідомила Федерація хокею Польщі.

Турнір відбудеться з 2 по 8 травня. Поєдинки проходитимуть на арені "АрселорМіттал Парк".

Склад учасників ЧС-2026 у Дивізіоні IA:

  1. Збірна Франції (виліт з елітного дивізіону)
  2. Збірна Казахстану (виліт з елітного дивізіону)
  3. Збірна України (третє місце в Дивізіоні IA)
  4. Збірна Японії (четверте місце в Дивізіоні IA)
  5. Збірна Польщі (п'яте місце в Дивізіоні IA)
  6. Збірна Литви (переможець Дивізіону IB)
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Нагадаємо, збірна України була близька до виходу в еліту, але прикро поступилася японцям у ключовому матчі.

З цьогорічних суперників "синьо-жовті" знову зіграють проти поляків, румунів та японців. З елітного дивізіону вибули збірні Франції та Казахстану. Головним претендентом на виліт буде збірна Литви, яка наприкінці квітня стала тріумфатором у Дивізіоні IB. 

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