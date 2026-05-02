Чемпіонат світу в Дивізіоні IА: календар і результати матчів
У суботу, 2 травня, стартує IIHF World Championship Division I 2026 у групі А.
Захід відбудеться у польському місті Сосновець. Змагатимуться між собою шість збірних: Франція, Казахстан, Україна, Польща, Японія та Литва.
За підсумками чемпіонату дві національні збірні вийдуть до топдивізіону, а останнє місце – вилетить до групи B дивізіону I.
Календар матчів та результати чемпіонату світу з хокею в групі А дивізіону I.
02.05.2026. 1 тур
13:30 Японія – Франція
17:00 Литва – Казахстан
20:30 Польща – Україна
03.05.2026. 2 тур
13:30 Казахстан – Японія
17:00 Україна – Литва
20:30 Франція – Польща
05.05.2026. 3 тур
13:30 Литва – Японія
17:00 Франція – Україна
20:30 Казахстан – Польща
07.05.2026. 4 тур
13:30. Франція – Литва
17:00 Україна – Казахстан
20:30 Японія – Польща
08.05.2026. 5 тур
13:30 Казахстан – Франція
17:00 Україна – Японія
20:30 Польща – Литва
Де дивитися ЧС-2026
Прямий етер матчів чемпіонату світу в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт". Окрім трансляції матчів на глядачів також чекає аналітична "СТУДІЯ. ХОКЕЙ" за участю журналістів та запрошених експертів.