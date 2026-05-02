Чемпіонат світу в Дивізіоні IА: календар і результати матчів

Руслан Травкін — 2 травня 2026, 00:01
У суботу, 2 травня, стартує IIHF World Championship Division I 2026 у групі А.

Захід відбудеться у польському місті Сосновець. Змагатимуться між собою шість збірних: Франція, Казахстан, Україна, Польща, Японія та Литва.

За підсумками чемпіонату дві національні збірні вийдуть до топдивізіону, а останнє місце – вилетить до групи B дивізіону I.

Календар матчів та результати чемпіонату світу з хокею в групі А дивізіону I.

02.05.2026. 1 тур

13:30 ЯпоніяФранція

17:00 ЛитваКазахстан

20:30 ПольщаУкраїна

03.05.2026. 2 тур

13:30 КазахстанЯпонія

17:00 УкраїнаЛитва

20:30 ФранціяПольща

05.05.2026. 3 тур

13:30 ЛитваЯпонія

17:00 ФранціяУкраїна

20:30 КазахстанПольща

07.05.2026. 4 тур

13:30. ФранціяЛитва

17:00 УкраїнаКазахстан

20:30 ЯпоніяПольща

08.05.2026. 5 тур

13:30 КазахстанФранція

17:00 УкраїнаЯпонія

20:30 ПольщаЛитва

Де дивитися ЧС-2026

Прямий етер матчів чемпіонату світу в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт". Окрім трансляції матчів на глядачів також чекає аналітична "СТУДІЯ. ХОКЕЙ" за участю журналістів та запрошених експертів.

