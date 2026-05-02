Чемпіонат світу в Дивізіоні IА: календар і результати матчів

У суботу, 2 травня, стартує IIHF World Championship Division I 2026 у групі А.

Захід відбудеться у польському місті Сосновець. Змагатимуться між собою шість збірних: Франція, Казахстан, Україна, Польща, Японія та Литва.

За підсумками чемпіонату дві національні збірні вийдуть до топдивізіону, а останнє місце – вилетить до групи B дивізіону I.

Календар матчів та результати чемпіонату світу з хокею в групі А дивізіону I.

02.05.2026. 1 тур

13:30 Японія – Франція

17:00 Литва – Казахстан

20:30 Польща – Україна

03.05.2026. 2 тур

13:30 Казахстан – Японія

17:00 Україна – Литва

20:30 Франція – Польща

05.05.2026. 3 тур

13:30 Литва – Японія

17:00 Франція – Україна

20:30 Казахстан – Польща

07.05.2026. 4 тур

13:30. Франція – Литва

17:00 Україна – Казахстан

20:30 Японія – Польща

08.05.2026. 5 тур

13:30 Казахстан – Франція

17:00 Україна – Японія

20:30 Польща – Литва

Де дивитися ЧС-2026

Прямий етер матчів чемпіонату світу в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт". Окрім трансляції матчів на глядачів також чекає аналітична "СТУДІЯ. ХОКЕЙ" за участю журналістів та запрошених експертів.