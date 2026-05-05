Збірна України сенсаційно здолала Францію в матчі чемпіонату світу

Сьогодні, 5 травня, у місті Сосновець (Польща) проходить третій ігровий день чемпіонату світу-2026 з хокею в групі А Дивізіону I. Суперником збірної України була національна команда Франції.

"Синьо-жовті" здобули непросту перемогу з рахунком 3:2.

Хокей – ЧС-2026

3 тур, 5 травня

Франція – Україна 2:3 (0:2, 1:2, 0:2)

Шайби: 0:1 – Гребеник (6), 0:2 – Мережко (11), 1:2 – Брюше (23), 2:2 – Будон (33), 2:3 – Трахт (39)

Команда Христича краще й активніше розпочала поєдинок. За кидками була перевага 6:3, тому шайба від Артема Гребеника, який грає у французькій лізі, виглядала цілком логічним етапом.

Невдовзі капітан команди Ігор Мережко реалізував більшість. Це приносить радість. Торік "синьо-жовті" за світову першість не реалізували жодного "Power Play" – тепер аж чотири шайби закинуті в форматі 5 на 4.

У другому періоді французи почали підтверджувати свій статус фаворита. Вони додали швидкостей, що дозволило їм двічі засмутити Богдана Дьяченка.

Наприкінці другого періоду Данило Трахт втретє запалив світло за воротами Кентена Папіллона.

На 45-й хвилині Олександр Пересунько виходив віч-на-віч із тим таки Папіллоном – захисник суперників вдарив його ключкою. Судді призначили буліт, але голкіпер суперника виграв дуель.

Збірна Франції тисла. Зокрема, в останні 100 секунд вони грали без голкіпера, але захист українців діяв упевнено, що і дозволило втримати перевагу.

Французи торік уперше з 2007-го вилетіли з елітного дивізіону. У лютому вони грали на Олімпійських іграх, але програли всі чотири матчі. У відборі на ОІ-2026 французи здолали "синьо-жовтих" із рахунком 7:2.

Нагадаємо, в першому матчі ігрового дня збірна Японії в овертаймі дотисла Литву.