Казахстан розгромив Японію та здобув другу перемогу на ЧС-2026
Другий ігровий день чемпіонату світу з хокею в дивізіоні IA відкрив поєдинок, у якому зустрічалися Казахстан та Японія.
Казахи розгромили суперника з рахунком 6:0.
Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA
2 тур, 3 травня
Казахстан – Японія 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Шайби: Кайиржан, Шайхмеденов, Бреус, Асетов, Старченко, Ляпунов
У першому періоді японці успішно захищалися та зберегли ворота "сухими".
У другій 20-хвилинці казахи додали швидкості, що принесло результат. Одразу три шайби залетіли у ворота Японії після кидків у виконанні Кайиржана, Шайхмеденова та Бреуса.
Казахи не зупинилися на досягнутому і закинули ще три шайби супернику в третьому періоді.
У підсумку Казахстан здобув другу перемогу на ЧС-2026 та впевнено очолює турнірну таблицю, набравши 6 очок.
Нагадаємо, що у першому турі Казахстан переміг Литву (4:1) завдяки результативному третьому періоду.
У неділю, 3 травня, свій другий матч проведе збірна України. "Синьо-жовті" вийдуть на лід о 17:00 та зіграють проти національної команди Литви.