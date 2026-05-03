Казахстан розгромив Японію та здобув другу перемогу на ЧС-2026

Другий ігровий день чемпіонату світу з хокею в дивізіоні IA відкрив поєдинок, у якому зустрічалися Казахстан та Японія.

Казахи розгромили суперника з рахунком 6:0.

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA

2 тур, 3 травня

Казахстан – Японія 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

Шайби: Кайиржан, Шайхмеденов, Бреус, Асетов, Старченко, Ляпунов

У першому періоді японці успішно захищалися та зберегли ворота "сухими".

У другій 20-хвилинці казахи додали швидкості, що принесло результат. Одразу три шайби залетіли у ворота Японії після кидків у виконанні Кайиржана, Шайхмеденова та Бреуса.

Казахи не зупинилися на досягнутому і закинули ще три шайби супернику в третьому періоді.

У підсумку Казахстан здобув другу перемогу на ЧС-2026 та впевнено очолює турнірну таблицю, набравши 6 очок.

Нагадаємо, що у першому турі Казахстан переміг Литву (4:1) завдяки результативному третьому періоду.

У неділю, 3 травня, свій другий матч проведе збірна України. "Синьо-жовті" вийдуть на лід о 17:00 та зіграють проти національної команди Литви.