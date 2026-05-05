Японія в овертаймі вирвала перемогу над Литвою на ЧС-2026

Третій тур чемпіонату світу-2026 з хокею в групі А Дивізіону I відкривав матч аутсайдерів, збірних Литви та Японії.

Азіати не втримали перевагу в дві шайби та дозволили литовцям перевести матч у овертайм, проте там усе ж дотиснули суперника – перемога 3:2 і перші 2 очки в турнірну таблицю. Литовці жодного очка досі не набрали.

Хокей – ЧС-2026

3 тур, 5 травня

Литва – Японія – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Сато (8, більшість), 0:2 – Йонеяма (21, більшість), 1:2 – Грінюс (21, більшість), 2:2 – Чіжас (41, більшість), 2:3 – Сато (61)

Також 5 травня відбудуться ще два маті в рамках 3 туру. О 17:00 за київським часом розпочнеться матч Франція – Україна, а о 20:30 стартує протистояння між Казахстаном і Польщею.