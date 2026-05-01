Мрія – вихід в еліту, реальність значно суворіша: з чим підходить збірна України до чемпіонату світу

Рік тому збірна України з хокею вперше за 8 років виступала в другому за силою дивізіоні світового хокею.

"Синьо-жовті" мали найнижчий посів, але вже в перших двох матчах проти фаворитів – Великої Британії та Італії – набрали 3 очки, довівши, що рівень команди значно вищий за банальну боротьбу за виживання.

Перемоги над румунами (4:0) та поляками (4:1) лише підтвердили це. Далі потрібно було здобути хоча б якусь перемогу над японцями (навіть в овертаймі чи серії булітів), яким уже нічого не було потрібно. На жаль, цього не сталося.

І ось тепер – нова спроба. Але що менше днів залишалося до старту IIHF World Championship Division I 2026, то тривожнішим ставало відчуття. Складається враження, що цього року ситуація знову може вирішуватися в матчі з Японією в останньому турі, однак завдання вже будуть зовсім іншими.

Читайте також : Відео Фото Від топклубу Чехії до програм у США та Канаді: як минув сезон для гравців збірної України з хокею

Відсутність спарингів насторожує

Колектив збірної зібрався в Битомі ще 16 квітня. Впродовж тривалого часу команда не провела жодного повноцінного спарингу проти "живого" суперника. Невідомо, чи це було рішення тренерського штабу, Федерації, чи, можливо, інші національні збірні не виявили зацікавленості в організації контрольних матчів проти нас.

Спочатку обмежилися лише двосторонньою грою, в якій "жовті" в овертаймі переграли "синіх" – 2:1. Без применшення, але навряд чи це можна вважати повноцінною підготовкою: гравці добре знають одне одного, сильні та слабкі сторони партнерів по команді, що значно знижує інтенсивність і реалістичність такої гри.

ФХУ

Згодом відбувся матч у Будапешті проти збірної Угорщини U-23, який завершився перемогою з рахунком 7:1. Водночас цей спаринг не був підтверджений на офіційних ресурсах ФХУ.

Натомість майбутні суперники проводили товариські матчі доволі активно, зокрема й проти команд із топдивізіону.

Товариські матчі збірної Польщі

Польща – Литва 3:1

Польща – Литва 3:0

Польща – Угорщина 4:0

Польща – Угорщина 2:3 (ОТ)

Польща – Словенія 2:3

Польща – Словенія 5:2

Польща – Франція 3:2 (буліти)

Товариські матчі збірної Литви

Литва – Польща 1:3

Литва – Польща 0:3

Литва – Естонія 4:0

Литва – Естонія 3:1

Товариські матчі збірної Франції

Франція – Італія 5:2

Франція – Італія 4:2

Франція – Польща 2:3 (буліти)

hockeyfrance.com

Товариські матчі збірної Казахстану

Казахстан – Юніор-Мінськ 10:1

Казахстан – Динамо-Молодечно 5:1

Казахстан – Словенія 2:1

Товариські матчі збірної Японії

Японія – Південна Корея 2:1 (буліти)

Японія – Південна Корея 6:2

Японія – Угорщина 4:3

Японія – Угорщина 4:2

Як бачимо, ігрової практики вистачало всім суперникам. Зокрема, були поєдинки й проти представників елітного дивізіону. Так, навіть якщо це команди, які потенційно боротимуться за виживання, перемоги над ними все одно додають упевненості.

Інший настрій на Україну

Не варто забувати, що цього разу ставлення до "синьо-жовтих" буде іншим. Ніхто вже не сприйматиме збірну України як аутсайдера, який щойно піднявся на рівень вище.

Тренерські штаби суперників підготують більш детальні тактичні плани. Хтось матиме додаткову мотивацію взяти реванш за минулий рік. Литовці вже мають досвід матчів проти України в Європейському кубку націй і навіть здобували перемоги, а французи та казахстанці взагалі щойно спустилися з елітного дивізіону.

Читайте також : Сім гравців залишили розташування збірної України перед чемпіонатом світу

Що в суперників?

Ростер Казахстану – 12 гравців із КХЛ та 11 із місцевого чемпіонату. 11 хокеїстів представляють Барис, який набрав 54 очки в 68 матчах і не вийшов до плейоф. Ще один – Аркадій Шестаков – виступає за Адмірал (Владивосток), який набрав ще на два очки менше. Тобто, не самі сильні команди російської ліги.

Тренує команду 40-річний Тайлат Жайлаулов, для якого це перший досвід самостійної роботи. Цікаво, що він має приємні спогади про матчі проти збірної України: у грудні 2010 року на льоду ТРЦ Термінал казахи обіграли українців із рахунком 7:4, а Жайлагулов закинув одну з шайб.

Французи не привезуть на чемпіонат світу кількох ветеранів, які завершили кар'єру після Олімпіади. Місце у воротах, імовірно, отримає один із наймолодших гравців складу – 21-річний Антуан Келлер. На Олімпійських іграх він провів 3 матчі з 4, а торік на чемпіонаті світу – 4 із 7.

В атаці багато залежатиме від 32-річного Джордана Перре, який уже дев'ятий сезон поспіль виступає в чеській Екстралізі, а також 27-річного Луї Будона, який має досвід гри в АХЛ (скромні 16 матчів).

Арена в місті Сосновець, яка прийме матчі ЧС

Склад поляків майже повністю сформований із "домашніх" гравців. Лише нападники Патрік Кренжолек (Банік, Чехія), Кшиштоф Маціяс (Вітковіце, Чехія), Каміл Валенга (Жиліна, Словаччина) та Павел Зигмунт (Литвинов, Чехія) представляють іноземні клуби.

Найбільше представництво має чемпіон двох останніх сезонів – ГКС Тихи (7 гравців). Водночас команда втратила свого багаторічного першого номера – воротаря Джона Мюррея. Натуралізований американець протягом останніх восьми років був №1 у збірній, але влітку 2025-го у 38-річному віці завершив кар'єру.

Ймовірно, його замінить Томаш Фуцік – ще один натуралізований гравець (із 2023 року), але вже чеського походження. Фуцік є найкращим голкіпером польської ліги. Для порівняння, Дьяченко, наприклад, став лише восьмим за відсотком відбитих кидків.

Головна проблема господарів турніру – віковий захист: Матеуш Брик (36 років), Бартош Цюра (33), Каміл Горни (36), Бартоломей Почеча (34), Якуб Ванацкі (35). Враховуючи інтенсивний графік (5 матчів за 7 днів), витривалість цієї лінії може стати визначальним фактором.

У японців більшість гравців представляють Asian League. Назва звучить гучно, однак у турнірі бере участь лише шість клубів (п'ять із Японії та один із Південної Кореї).

Захищати ворота може Іса Отсука, який торік відбив 28 із 30 кидків від українців. Його клуб став третім за підсумками регулярного сезону та вибув у півфіналі, але сам голкіпер показав високий рівень – 2,17 пропущені шайби та 92,8% відбитих кидків у 30 матчах. Йому лише 21 рік.

facebook.com/jihf.or.jp/

Водночас тренерський штаб може зробити ставку на більш досвідченого 39-річного Юто Нарісаву з Ред Іглз Хоккайдо – чемпіонів Asian League. Щоправда, на турнірі 2025 року в румунському Сфинту-Георге він не вразив – 86,4% відбитих кидків у двох матчах.

Лідером "самураїв" є Теруто Накаджима. 24-річний форвард на трьох останніх чемпіонатах світу стабільно входив до трійки найрезультативніших у складі збірної. Свій статус він підтвердив і на клубному рівні – 50 очок (19+31) у 40 матчах за Ред Іглз.

Ще одним перспективним гравцем є 21-річний Юджі Судзукі, який також відзначався у воротах Левшина.

Головною зіркою команди залишається Йоші Хірано – єдиний представник збірної з досвідом виступів у Швеції та АХЛ. Поточний сезон він провів на високому рівні – 46 очок (20+26) у 40 матчах за Дюссельдорфер із другого дивізіону Німеччини.

У лютому він зазнав травми, але до матчів збірної встиг відновитися й навіть відзначився закинутою шайбою у переможній грі проти Угорщини.

Найскладніша кадрова ситуація наразі у збірної Литви. До команди ще не доєдналися (і, можливо, не встигне) досвідчений захисник Марек Калейніковас, чий Блумінгтон Бізонс продовжує виступи в плейоф північноамериканської ECHL, а також основний воротар Мантас Армаліс. Його "Ільвес" лише 30 квітня програв вирішальний матч за бронзові медалі чемпіонату Фінляндії.

33-річний Армаліс, імовірно, все ж приєднається до збірної, тож за воротарську позицію канадському наставнику Рону Паско хвилюватися не доведеться.

Натомість точно не зіграє 18-річний Сімантас Ігнатавічюс. На перший погляд, втрата настільки молодого гравця може здатися несуттєвою, однак його потенціал дуже високий.

Ігнатавічюсу прогнозують вибір наприкінці першого раунду драфту НХЛ-2026, а свій рівень він уже продемонстрував у складі Серветта в чемпіонаті Швейцарії. Статистика 7+6 у 52 матчах може виглядати скромно, але варто враховувати вік гравця та рівень ліги, а також те, що його клуб фінішував третім у регулярному сезоні.

Sleeper worth tracking: Simas Ignatavicius 🇱🇹



A 6’3 center in Genève-Servette’s system who plays with a real chip on his shoulder — always finishing, always pressuring, always involved. Holds his own physically against pros and brings consistent edge and battle strength.



Very… pic.twitter.com/b1Y272x5ES — PM's @NHLDraftRanking™⚡️ (@NHLDraftRanking) December 3, 2025

Відверто кажучи, команда Дмитра Христича, попри всі проблеми з підготовкою, все одно підходила б до матчу з литовцями у статусі фаворита. Відсутність такого талановитого хокеїста лише додатково підсилює позиції України.

Календар матчів збірної України

02.05.2026. Польща – Україна

03.05.2026. Україна – Литва

05.05.2026. Франція – Україна

07.05.2026. Україна – Казахстан

08.05.2026. Україна – Японія

Де дивитися?

Офіційним транслятором матчів буде телеканал "Суспільне Спорт". Поєдинки збірної України будуть доступні й на ютуб-каналі Федерації хокею України.