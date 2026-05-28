Nintendo, камери та іменні валізи: капітан Швеції влаштував розкішний сюрприз партнерам перед ЧС

Капітан збірної Швеції Віктор Лінделеф вирішив не лише налаштувати команду на чемпіонат світу-2026, а й серйозно підняти атмосферу всередині колективу.

Перед товариськими матчами проти Норвегії та Греції захисник організував для партнерів особливий командний сніданок, який швидко став вірусним у соцмережах.

Ліндельоф підготував для кожного футболіста персональний подарунок із символічним підтекстом. Спершу гравці отримали стильні іменні валізи для подорожі на мундіаль. Але на цьому сюрпризи не завершилися.

Капітан також подарував партнерам ігрові приставки Nintendo та фотоапарати, щоб футболісти могли не лише відпочивати між матчами, а й фіксувати найяскравіші емоції та моменти під час чемпіонату світу.

Нагадаємо, збірна Швеції виступить на ЧС-2026 у групі F, де зіграє проти Тунісу, Нідерландів та Японії. Турнір відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

На шляху до мундіалю шведи здобули перемогу над Україною (3:1) у півфіналі плейоф відбору, а в фіналі обіграли збірну Польщі (3:2).