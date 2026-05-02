Франція перемогла Японію у стартовому матчу ЧС-2026 в Дивізіоні IА

У суботу, 2 травня, матчем між збірними Японії та Франції стартував чемпіонат світу з хокею у дивізіоні IА.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3 на користь французів.

Рахунок у матчі було відкрито на 18-й хвилині. У другому періоді суперники обмінялися закинутими шайбами.

У наступній 20-хвилинці японці зуміли зрівняти рахунок та вийти вперед.

За п'ять хвилин до кінця матчу французи поступалися 2:3, але зуміли закинути дві шайби та вирвати перемогу в основний час.

Варто зауважити, що ще минулого сезону Франція виступала в елітному дивізіоні, за підсумком якого понизилася в класі.

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA

1 тур, 2 травня

Японія – Франція 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Наступний матч на чемпіонаті світу з хокею зіграють Казахстан та Литва. Зустріч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Збірна України розпочне виступ на ЧС-2026 матчем проти Польщі. "Синьо-жовті" вийдуть на лід о 20:30.

Нагадаємо, що турнір відбудеться у польському місті Сосновець. За підсумками чемпіонату дві національні збірні вийдуть до топдивізіону, а останнє місце – вилетить до групи B дивізіону I.