Казахстан дотис Польщу в третьому періоді на ЧС-2026

У заключному матчі третього ігрового дня чемпіонату світу-2026 з хокею в групі А Дивізіону I зійшлися команди Польщі та Казахстану.

Гра завершилася мінімальною перемогою збірної Казахстану з рахунком 3:2.

Хокей – ЧС-2026

3 тур, 5 травня

Казахстан – Польща 3:2 (0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Вронка (2), 1:1 – Муратов (49), 2:1 – Сімонов (58), 3:1 – Савицький (59), 3:2 – Крежолек (60)

Поляки за підтримки рідної публіки відкрили рахунок уже на 68 секунді гри. Після цього ініціативою володіли номінальні господарі. Колектив Пекки Тіркконена до кінця періода завдав лише 1 кидок у площину воріт Андрія Шутова.

У наступній 20-хвилинці збірна Польщі, навпаки, перекидала опонента – 11:8.

Відчувалося, що казахи можуть додати. Утім, і збірну Польщі сили не покидали. У третьому періоді Казахстан зрівняв рахунок.

Під кінець гри суперники старалися не ризикувати. В одному з епізоді захисник "Кадри" відпустили Семена Сімонова, а той пробив Томаша Фучека за 2 хвилини та 7 секунд до сирени.

Поляки, щоб зрівняти рахунок, зняли Фучека. Все це призвело до втрати шайби, виходу 2 на 2, де казахи добре розіграли. Савицький з метра закинув у пусті ворота.

Навіть після цього збірна Польщі не здавалася. Патрік Крежолек відзначився, але до кінця матчу було 2 секунди.

Нагадаємо, збірна України сенсаційно обіграла національну команду Франції. Японія в овертаймі дотисла Литву, чим поліпшила свої шанси залишитися в еліті.

Лідером тепер є казахи – 9 очок. Україна набрала 6 очок. Французи мають 5 балів, а поляки – 4.