Литва в овертаймі дотиснула Польщу та дозволила Україні піднятися в елітний дивізіон

У п'ятницю, 8 травня, відбувся заключний матч чемпіонату світу-2026 з хокею у дивізіоні IA, у якому Литва сенсаційно перемогла Польщу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Литовці відкрили рахунок ближче до середині першого періоду, реалізувавши більшість. Поляки ж змогли відновити паритет на табло під кінець другої 20-хвилинки зусиллями Кренжолека.

Заключна третина поєдинку сильнішого не виявила, тож гра перейшла в овертайм, де сильнішими виявилися литовці.

Зазначимо, що цей результат дозволив збірній Україні піднятися до елітного дивізіону, у якому в останній раз вона виступала у далекому 2007-му році.

Чемпіонат світу-2026 з хокею

Дивізіон IA, 8 травня

Польща – Литва 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 8:53 Гінтаутас, 1:1 – 37:59 Кренжолек, 1:2 – 1:43 Дедінас

Зазначимо, що у першому матчі ігрового дня Казахстан у серії булітів переграв Францію, а Україна обіграла Японію. Полякам ж для виходу в елітний дивізіон потрібна була тільки перемога в основний час над Литвою, чого у підсумку не сталося.