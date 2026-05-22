Швейцарія беззаперечний лідер, США і Швеція на межі вильоту: турнірні таблиці ЧС-2026

Завершився 7 ігровий день на чемпіонаті світу з хокею.

У групі А національні збірні провели різну кількість матчів, а ось в групі В у кожного колективу по чотири гри.

Швейцарці перед домашньою публікою виграли п'ять зустрічей. Наразі "Наті" мають найкращу атаку (26 шайб) і найкращий захист (5 шайб) турніру.

Стільки ж пропустили й Фінляндія, але "Суомі" зіграли на один поєдинок менше.

Збірна США, яка прибула на планетарну першість у статусі чемпіона світу, за 4 матчі набрала всього 5 очок.

Аустайдерами є німці – 1 очко, Велика Британія взагалі не набрала залікових балів. Перевагою збірної Німеччини є те, що вона не вилетить, адже є господарем ЧС-2027.

Турнірна таблиця групи А

У паралельній групі лідерство ділять канадці та словаки – 11 очок за 4 гри. Чехія третя – 10 балів.

Норвегія вистояла проти канадців в основний час, що дозволило обійти Швецію в боротьбі за останню путівку в плейоф. Скандинавське дербі відбудеться 23 травня.

Головним аутсайдером є італійці. "Скуадра" за 4 тури очок не набрала й закинула лише 2 шайби.

Турнірна таблиця групи В

