Збірна України мінімально програла Польщі у стартовому матчі чемпіонату світу з хокею

Сьогодні, 2 травня, у польському місті Сосновець збірна України з хокею розпочала свої виступи на IIHF World Championship Division IA 2026. Суперником були господарі – національна збірна Польщі.

Матч завершився перемогою національної команди Польщі з рахунком 3:2

Хокей – ЧС-2026

1 тур, 2 травня

Польща – Україна 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – Хмелевський (13), 1:1 – Трахт (17), 2:1 – Вронка (29), 2:2 – Денискін (43), 3:2 – Крежолек (54)

"Синьо-жовті" краще розпочали, але не реалізували кілька моментів і дві більшості. За що були покарані точним кидком від Арона Хмелевського.

Невдовзі українці втретє отримали нагоду пограти "5 на 4". Цього разу Данило Трахт майстерно розібрався в епізоді.

У друму періоді колектив Дмитра Христича знову переважав суперників за кидками (10:8), але єдину шайбу закинули господарі майданчику. Точніше, вона перетнула лінію воріт від ковзана Івана Сисака, але була записана на Патріка Вронку.

Рахунок на початку третьої 20-хвилинки зрівняв Андрій Денискін. Форвард останні чотири сезони виступає саме в чемпіонаті Польщі.

На жаль, за 6 хвилин до сирени поляки вийшли вперед втретє за гру. Шайба Патріка Крежолика виявилася вирішальною.

Нагадаємо, в стартовому матчі дня Франція вирвала перемогу над японцями, а команда Казахстану дотисла Литву.