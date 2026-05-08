Шедеври Трахта допомогли збірній України перемогти Японію на ЧС-2026
Збірна України з хокею поєдинком проти Японії завершила виступи на чемпіонаті світу в групі А Дивізіону I.
"Синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 3:1.
Україна – Японія 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)
Шайби: 0:1 – Муракамі (11), 1:1 – Пересунько (14), 2:1 – Дахновський (16), 3:1 – Трахт (18)
Команда з Азії дуже активно розпочала. Фактично кожну атаку намагалася завершити кидком із будь-якої позиції.
Один із таких епізодів завершився взяттям воріт. Японці виграли вкидання, шайба опинилася на синій лінії в Раї Муракамі, який потужним кидком відправив каучуковий диск у ворота Богдана Дьяченка.
Невдовзі зусиллями Олександра Пересунька вдалося відновити статус-кво, а далі на провідну роль вийшов Данило Трахт.
Форвард показав свою індивідуальну майстерність, обійшовши двох японців, а потім викотив на п'ятак Олексію Дахновському – захисник просто підставив ключку, щоб забити.
Під кінець періоду забив уже сам Данило. Трахт отримав пас від Олексія Ворони і вицілив у кут воріт Іси Отсуки.
Надалі шайб не було, хоча помилялися колективи вдостяль. Зокрема, японці за решту 40 хвилин чотири рази перебували в меншості, але реалізувати перевагу "синьо-жовтим" не вдалося.
Крапку також могли ставити українці, коли японці зняли воротаря. Двічі (!) після кидків Трахта шайба потрапляла в стійку.
Зазначимо, що у першому матчі дня Казахстан у серії булітів переграв Францію.
Закриватиме турнір поєдинок Польща – Литва. Якщо поляки переможуть в основний час, то вони наздоженуть за набраними очками збірну України – в обох по 10 балів. Утім, саме господарі ЧС-2026 вийдуть на другу позицію, оскільки виграли очну зустріч у команди Христича.
Збірна Литви буде вмотивована, адже навіть 1 очко (поразка в овертаймі чи серії булітів) проти Польщі збереже їх в групі А Дивізіону I.